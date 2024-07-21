Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nemrut Krater Gölü’ne düzenlenen ATV turları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eğlenceli ve heyecan dolu aktivite imkanı sunuyor.Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü buhar bacaları, buz mağarası, ılık ve soğuk gölleri bünyesinde barındırıyor.Doğal güzelliklerin yanı sıra son yıllarda ayılarla da gündeme gelen Nemrut Krater Gölü’ne yeni başlatılan ATV turları da renk katıyor.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Kalderası’nda düzenlenen ATV turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa ile iç içe eğlenceli ve heyecan dolu aktiviteler yaşıyor.Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı zirvesinden kaldera içerisindeki Türkiye’nin en büyük Nemrut Krater Gölü çevresine kadar ATV turu gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler, “Yeryüzü Cenneti” olarak adlandırılan kalderadaki buhar bacaları, ılık ve büyük gölleri ziyaret ediyor.Kalderadaki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler ayrıca, ormanlık alandaki muhteşem manzarada ATV sürmenin keyfini yaşıyor.Sunduğu ATV tur hizmetiyle bölgenin turistik cazibesini artırmayı hedefliyorATV işletmecisi Kadir Karaman, Nemrut Dağı’nın muhteşem manzaralarını ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtarak, bölgenin tanıtımına katkıda bulunmayı hedefliyor. Karaman, dışarıdan gelen misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlarken, ATV ile ilgili gerekli güvenlik eğitimlerini de veriyor.Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ATV’yi daha önce kullansın veya kullanmasın herkesin kısa bir eğitimden geçtiğini belirtti. Eğitimlerin yanı sıra kask gibi güvenlik tedbirlerinin de olduğunu kaydeden Karaman, şunları söyledi:“Burada dışarıdan gelen insanlarımıza hizmet veriyoruz. Tatvan’da yeni açılan bir sektör ve doğuda tek durumda. Gelen misafirlerimize 20 dakikalık hızlandırılmış bir kurs veriyoruz. Sürüş teşti yapıyoruz. Bu aracı kullanmak için B sınıfı ehliyet istiyoruz. Araçlarla Nemrut’a gideceğimiz zaman ben öncülük yapıyorum misafirlerimize. Dikkatli bir şekilde çıkıp manzaranın da keyfini çıkarıyoruz. Nemrut Kalderası’na gidince de ben buhar bacalarını ılık ve büyük gölü gezdiriyorum. Bizler burada zaten turizm cenneti olan Nemrut Krater Gölü’nün tanıtımına kendi çabalarımızda katkı sağlıyoruz.”