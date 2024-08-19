Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Hazar Gölü Tabiat Parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bir dizi incelemeler de bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, İl Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Hazar Gölü Tabiat Parkını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çokçetin, Hazar Gölü Tabiat Parkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Çokçetin ayrıca nesli tehlike ve tehdit altında bulanan ve kaybolmaya yüz tutmuş bazı endemik bitki türlerinin korunması ve çoğaltılması maksadıyla yaptırılan, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan protokolle birlikte çalışılan ve üniversite kampüs alanı içerisinde bulunan, Doku Kültürü Laboratuvarını da gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı.