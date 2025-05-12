Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi ve orman temizliği etkinliği gerçekleştirildiİlçedeki kapalı spor salonunda başlayan etkinliğe, ilçe kurum müdürleri ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılar, ormanlık alanda temizlik yaparak doğayı koruma bilincini pekiştirdi. Temizlik çalışmasının ardından çeşitli türlerdeki fidanlar toprakla buluşturuldu.Yetkililer, etkinliğin bölgedeki yeşil alanların korunması ve doğa sevgisinin artırılması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.