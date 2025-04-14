Ağrı’nın Diyadin ilçesinde öğrenciler yoğurt kovalarını kullanarak atkı üretiyor.Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Taşkesen köyünde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, projeyle yoğurt kovalarını kullanarak atkı örmeyi öğreniyor.Bu etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirmelerine imkan tanırken, geri dönüşümün çevresel önemine de dikkat çekerek çevre bilinci aşılıyor. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri için fırsat sunuyor ve topluluk bilincini pekiştiriyor. Taşkesen köyü, dağlarla çevrili doğal güzellikleriyle bir taşra köyü atmosferi sunarken, bu projeyle çocuklar basit gibi görünen fakat oldukça zengin katkılar sağlayan faaliyetlere katılıyorlar.Atkı örme aktivitesi, sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek dünyada uygulamalarına olanak tanıyarak eğitimlerine derinlik katıyor. Aynı zamanda bu tür faaliyetler, sosyal bağları güçlendiren ve topluluk ruhunu besleyen bir ortam oluşturarak, öğrencileri daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaya yönlendiriyor.