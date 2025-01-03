Ağrı’nın Diyadin ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" toplantısı yapıldı.Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali başkanlığında İçişleri Bakanlığının “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında düzenlenecek faaliyet hakkında planlama toplantısı yapıldı. Toplantıda kurum amirlerinin katılımı ile “En İyi Narkotik Polisi; Anne” temalı programın planlaması yapılarak, kurumların icra edeceği iş ve işlemler belirlendi. Bağımlılıkla mücadelede annelerin önemine vurgu yapan Kaymakam Karali ,yapılacak olan uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.