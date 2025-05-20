Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı düzenlendiDiyadin Kaymakamı Mustafa Karali’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Toplantıda; afetlere hazırlık, kurumlar arası görev paylaşımı ve koordinasyon konuları ele alındı. Kurum temsilcilerinin katılım sağladığı değerlendirme toplantısında, olası afet durumlarında etkin müdahale süreçlerinin planlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.Kaymakam Karali, afetlere karşı güçlü bir müdahale sisteminin ancak kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.