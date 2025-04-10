Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyadin Emniyet Amirliğini ziyaret ettiAğrı Diyadin Gençlik Merkezi, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu etkinlik kapsamında, gençlik merkezi yetkilileri ve gönüllü gençler, Diyadin İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Oğuz Kaan Çambeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, vatan aşkıyla görev yapan emniyet mensuplarına duyulan minnet ve şükran ifade edildi; görevleri sırasında şehit olan polisler rahmetle, gaziler ise derin bir minnetle anıldı.