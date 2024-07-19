Aşırı yağışların yaşandığı Erzurum ve ilçelerinde meydana gelen sel ve buna bağlı olarak toprak kaymalarından etkilenen vatandaşlara yönelik hizmetler devam ediyor.Kurumlar arasındaki iş birliği sayesinde zarar gören bölgelere yönelik yapılan çalışmalara, Erzurum İl Müftülüğü de dâhil oldu. Son olarak Oltu İlçesi Ayvalı Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinin ardından Valilik koordinasyonunda İl Müftülüğü din görevlilerince sürdürülen manevi rehberlik danışmanlığının dışında kazma küreklerle de sel baskının olduğu yerde vatandaşa yardım ediliyor.Erzurum İl Müftülüğü din görevlileri selden etkilenen, dükkânları, evleri temizledi; selin vermiş olduğu tahribattan mağdur olan vatandaşlara ellerinde küreklerle yardıma koştu. Ayvalı’da dükkân ve evlerdeki sel sularını ve balçığı temizlemek için işçilerin yetersiz kaldığı durumlarda din görevlileri devreye girdi. Ellerinde küreklerle vatandaşın yardımına koşan görevliler, kendi işlerinin dışında üstlenmiş olduğu görevle, güzel bir dayanışma örneği sergiledi.