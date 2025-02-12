Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunu ‘Devamsız İşler’ Türkiye turnesinde de yoğun ilgi gördü. Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul’da tiyatro severlerle buluşan aile komedisi turne kapsamında gittiği her kentte salonları tıklım tıklım doldurdu.Gurbetteki Erzurumluların da yoğun ilgi gösterdiği ‘Devamsız İşler’ adlı tiyatro oyununu Drama Yazarı Cengiz Durular kaleme aldı. Oktay Parlar’ın yönetmenliğinde izleyici rekoru kıran oyun; evlilik arefesinde olan bir gencin kent gelenekleriyle olan mücadelesini konu alıyor. Oyunda Oktay Parlar, Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgac, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Tuğçe Köse, Nazlı Koyunoğullarından, Sıla Katar, Yağmur Güneş ve Muhammet Emin Alumur rol alıyor. Yönetmen Oktay Parlar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tiyatro oyunumuzu Türkiye turnesi kapsamında vatandaşlarımızla buluşturduk. Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul’da toplam 5 sahnede sanatseverlere tiyatro tadında keyifli bir akşam yaşattık. Oyunumuza Ankara, Yalova, Kocaeli ve İstanbul’da destek veren İşadamı Veysi Ayhan’a, Yalova Erzurumlular Derneği Başkanı İsmail Demir’e, Darıca Erzurumlular Derneği Başkanı Yusuf Akpunar’a, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Erzurumlular Derneği Başkanı Erdal Yavuz’a, Pendik Belediyesi ve Marmara Oltulular Derneği Başkanı Fatih Hiçdurmaz’a teşekkür ediyorum" dedi."Ne mutlu ki sayın başkanımız gibi sanat aşığı bir büyüğümüz var"Yönetmen Oktay Parlar, "Ne mutlu ki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi gibi sanat aşığı bir büyüğümüz var" dedi. Parlar, şunları kaydetti: "Erzurum ve Türkiye turnemizde oyunumuzun bu denli ses getirmesinin en temel nedeni kuşkusuz sanata ve sanatçıya büyük önem veren Sayın Başkanımızın bize olan destekleridir. Gurbetteki Dadaşlar da kendilerine bu imkânı sunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e şükran duygularını iletti. Sanat aşığı Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi’nin kentimizin kültür ve sanat hayatına olan katkıları her türlü takdirin ötesindedir. Bununla birlikte şehrimizde tiyatro sanatının gelişimine öncü olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Ergün Engin Bey’e de şükranlarımı sunuyorum. Büyüklerimizin katkı ve destekleriyle inşallah daha güzel oyunları tiyatro severlere sunmaya devam edeceğiz." Yönetmen Parlar ayrıca, ‘Devamsız İşler’ adlı tiyatro oyununun, 17 ve 18 Şubat 2025 Pazartesi ve Salı günü saat:19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun istek üzerine yeniden izleyiciyle buluşacağını sözlerine ekledi.