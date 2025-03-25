Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajında amatör bir balıkçı yaklaşık 7 kilo ağırlığında bir balık tuttu.Oltu Ayvalı Barajı, son yıllarda hobi olarak yapılan olta balıkçılığı ile dikkat çekiyor. Barajın yapımından sonra bölgede olta balıkçılığı hızla yaygınlaşırken, geçtiğimiz günlerde bir balıkçı, Ayvalı Barajı’nda 7 kiloluk somon balığı yakalayarak herkesi şaşırttı.Oltulu balıkçı Ömer Polat, Ayvalı Barajı’nda yaptığı balık avına ilişkin düşüncelerini paylaşırken, "Birkaç kez gitmiştim ama her seferinde eli boş döndüm. Bugün ise Ramazan bereketi sayesinde olsa gerek, büyük bir şansa sahip oldum. Böyle büyük bir somon yakalamak herkese nasip olmaz. Çok mutluyum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.Barajda yakalanan bu 7 kiloluk somon, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Oltu Ayvalı Barajı, balıkçılar için adeta bir cazibe merkezi haline gelmişken, bu tür büyük balıkların yakalanması bölgedeki olta balıkçılığına olan ilgiyi daha da artırdı.Oltu’da balıkçılıkla ilgilenenler, Ayvalı Barajı’ndaki somon popülasyonunun zenginliğinden memnun. Bu olay, bölgede balıkçılık faaliyetlerinin gelişimine de katkı sağlıyor.