Erzincan Ekşisu Mesire Alanında, Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor programı gerçekleştirildi.AFAD Başkanlığının talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı Destek AFAD Gönüllüleri Buluşuyor Programı gerçekleştirildi. Erzincan AFAD’ta gönüllülerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.Program kapsamında; Harita okuma ve pusula kullanım bilgisi, oryantring etkinliği, Erzincan UMKE doğada ilkyardım uygulamaları, sosyal etkinlikler (16 m2 çadır kurma yarışması, seminer, voleybol, basketbol, ip çekme, yakar top, dart, bilek güreşi, doğa yürüyüşü, müzik vb.), ateş yakma ve sohbet, AFAD İl Müdürlüğü tarafından “gönüllülüğün önemi ve gönüllülerin afetlerde gerçekleştirdikleri çalışmalar” üzerine konuşma ve temenniler yapıldı.