Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 28 Şubat postmodern darbesi ve eğitim sistemi üzerinde sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.28 Şubat katsayı zulmü, bir neslin okumasına ve memur olmasına engel olduÇelebi, 1998-2012 yılları arası 28 Şubat kararlarıyla uygulanmaya konan katsayı adaletsizliği; Meslek lisesi mezunlarının, özellikle de imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girmelerini imkânsız hale getirdiğini belirterek, "Özellikle kız öğrencilerimizin okuması engellenerek eğitimlerine uzun süre ara vermelerine neden olmuştur. Memuriyete alınma yaşı olan 35 yaş sınırı bazı meslek grupları için 2011 yılında kaldırılsa da kamuda bazı A tipi kadrolarda hala 35 yaş sınırı bulunduğu için işe giremediler. Meslek liseliler ile İmam Hatiplilerin öteden beri yaşadıkları haksızlık ve mağduriyetleri çözmek için sendika olarak büyük gayretler gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bu sorun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.Bugün yaşanan meslek lisesi sorununun temeli 28 Şubat’ta atıldıÖzellikle imam hatip okullarının hedef alındığı 28 Şubat sürecinde meslek liselilerin de imam hatiplilerin yanında kurban edildiğini anlatan Çelebi, açıklamasında şunları söyledi;"Okumaları engellendi. Sınavla öğrenci alan ve kaliteli eğitim veren meslek liseleri, öğrencilerinin üniversiteye girişte sorun yaşamaları üzerine öğrenci bulmakta sorun yaşamış zamanla kalitesi ve öğrenci sayısı düşerek önemini kaybetmiştir. Zamanla meslek liseleri yerine genel liselere yönlenen öğrenciler kesintisiz 12 yıllık eğitim ve her ile açılan üniversiteler ile birlikte bir yanda sanayide eleman eksikliği diğer yanda işsizler ordusu oluşturmuştur.Çok kişi mağdur oldu yenileri eklenmemeli28 Şubat sürecinde etkiyi artırmak amacıyla özellikle muhafazakar kesim olmak üzere her kesimden insan haksız yere işinden, okulundan uzaklaştırılmış unutulmaz mağduriyetler yaşanmıştır. 28 Şubat’ta imam imam hatiplilere yapılan haksızlık, zulümün faturası günümüzde imam hatip ve imam hatipli olmayanlara haksızlığa dönüşmesine dikkat edilmeli, toplum ayrıştırılmamalı, herkes kucaklamalıdır."