Kars’ta Dereiçi Kanyonu yapılacak düzenlemelerle ekoturizme kazandırılacak. Bedesten bölgesinden başlayan, Kars Baraj Gölü’nde son bulan bölge, yapılacak düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirilecek.Dereiçi Kanyonu’nda hayata geçirilecek olan proje çerçevesinde Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge ve Kars Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda başta Kars Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin son durumu ve bölgede yapılacak olan düzenlemeler masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Adem Çalkın’ın üzerinde durduğu ve Karslıların hayata geçirildiğinde nefes alacağı proje kentte vatandaşları da heyecanlandırdı.Kars Bedesten Bölgesi’nden başlayan kale arkasında, tarihi mekanlar arasından geçen Kars Çayı’nın yılan gibi ağaçlar arasından geçerek baraj gölüne dökülen bölgede, mesire alanları, yürüyüş yolları, kamelyalar, parklar yapılacağı, ışıklandırılarak vatandaşlar, gece kullanıma açılacak olan Dereiçi Kanyonu Kars turizmine de önemli katkı sağlayacak.Dereiçi Kanyonu değerlendirme toplantısı ardından valilikten yapılan paylaşımda, “Gazi Kars’ımız ile özdeşleşen, insanı doğal güzelliği ile cezbeden Kars Vadisi’ni (Dereiçi Mevkii) ekoturizme kazandırılma çalışmaları başladı” ifadelerine yer verildi.