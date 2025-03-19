Hakkari’nin Derecik ilçesindeki vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuz sürülerinden endişeli.Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyünde yaşayan çiftçiler, tarlalarına zarar domuz sürüleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Koryürek köyünde yaşanan bu olay, köylülerin tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Köylüler, domuz sürülerinin tarlalara zarar vermesinin önlenmesini istiyor. Kylüler, domuzların özellikle gece saatlerinde tarlalara girerek ekili mahsulü talan ettiğini ve büyük maddi kayıplara yol açtığını ifade etti. Domuz sürülerinin tarlalarda oluşturduğu tahribat nedeniyle büyük endişe duyduklarını dile getiren köylüler, domuz sürülerinin kontrol altına alınması ve tarlalarının korunması için acil önlemler alınmasını istiyor.