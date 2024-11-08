Elazığ’da depremzede kadınların katılımıyla gerçekleştirilen “Depremzede Kadınların Elazığ Yemek Yarışması” yöresel lezzetleri ön plana çıkardı. İçli köfte ve taş ekmeği tatlısı ile Elazığ mutfağı tanıtılırken, kadınların emekleri ve dayanışması büyük takdir topladı.

Elazığ’ın köklü mutfak kültürünü tüm Türkiye’ye tanıtmak ve depremzede kadınlar ile aşçılık öğrencilerine destek olmak amacıyla “Depremzede Kadınların Elazığ Yemek Yarışması” düzenlendi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen yarışmada, Elazığ mutfağının en özel lezzetlerinden içli köfte ve taş ekmeği tatlısı ön plana çıkarılarak adeta bir lezzet şöleni sunuldu. Yarışmada, depremzede kadınların ve aşçılık öğrencilerinin hazırladığı bu özgün lezzetler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yarışmaya katılan kadınlar, kendi elleriyle hazırladıkları yöresel yemeklerle hem emeklerini hem de Elazığ mutfağının zenginliğini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, lezzetleri ve sunumlarıyla öne çıkan yarışmacılar ödüllendirildi.

Yaptığı içli köfte yemeği sunumuyla dereceye giren yarışmacılardan Kader Cebeci, ’’Daha önce de bu tarz yarışmalara katılmıştım. Birinciliğim ve üçüncülüğüm var, sürekli dereceye girdim. Tunceli’de iller arası yapılan yarışmada da üçüncü olmuştum. Bugün de bu yarışmaya katılmaktan çok memnunum. Hocalarım beni tercih ettikleri için de çok teşekkür ederim. İçli köfte yaptım. Gayet güzel ve başarılı yorumlar aldım. Özellikle Elazığ yöresine ait olduğu için çok beğenildi” dedi.