Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde okullar bugün tatil edildi.AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü. Yaşanan depremin ardından okullarda da büyük panik yaşanırken valilik kararıyla okullar bugün tatil edildi.Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.