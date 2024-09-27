Deprembilimcilerin sık sık 7 ve üzerinde deprem yaşanacağı konusunda uyardığı Tunceli’de, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da tatbikatı bizzat takip ederek önemli açıklamalarda bulundu.Tunceli’de, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında AFAD ekiplerinin koordinasyonuyla arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryo kapsamında, 2 binanın çökmesi sonucu 10 vatandaşın enkaz altında kaldığı varsayıldı ve ekipler ivedilikle olaya müdahale etti. Gerçeğini aratmayan tatbikata AFAD, jandarma, polis, 112, UMKE, MEB AKUB ve gönüllülerden oluşan 105 personel ile 14 araç ve 2 arama kurtarma köpeği katıldı.Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Hakan Duman ve ilgili kurum müdürleriyle yerinde takip eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu açıklamalarda bulundu. Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün kente yönelik deprem uyarısını hatırlatan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Naci Görür hocamızın uyarıları üzerine ilimizde önemli ölçüde depreme hazırlık çalışmaları yapılıyor. Bir deprem anında lojistik ve ulaştırma hattımızın nereden sağlanacağından tutun kamu binalarının yıkımı, iyileştirilmesi, bunların performans denetimlerinin yapılması ve ilimizin riskli alanlarının bulunup bunların kentsel dönüşüme sokulması aynı zamanda ilimizdeki yapı stokunun düzeltilmesine kadar önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de kendi arama kurtarma timlerimizi oluşturmak. Biz güvenlik öncelikli bir iliz ve ilimizde emniyet ve jandarma personelimiz oldukça fazla sayıda. Başta emniyet ve jandarma personeli olmak üzere 2 bin 500’e yakın arama kurtarma personeli oluşturduk" dedi."Hazırlıklar gerçekçi olmalı"Depreme hazırlık çalışmalarının gerçekçi olması gerektiğine vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bunu ne kadar gerçekçi yaparsak bir deprem anında o kadar etkin davranabileceğimizi biliyoruz. Bugün 17.19 itibariyle kimsenin haberi yokken ben bir deprem startı alarmı verdim. Ve arkadaşlarımız ilk grup yaklaşık 5 dakika içinde, ikinci grup ise 15 dakika içinde alana intikal ettik. Burada bir afet durumu senaryosu gerçekleştirdik. Biz ne kadar çok antrenman yaparsak biliyoruz ki bir afet durumunda o kadar etkin bir müdahaleyi gerçekleştirebileceğiz" diye konuştu."Tunceli, arama-kurtarma okulu olsun"Çalışmaları, İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde valilik koordinesinde yürüttüklerini aktaran Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli, bir arama-kurtarma okulu olsun yönünde çalışmalarımız var. Burada güvenlik güçlerini yetiştirerek tayin dönemlerinde yeni gelen arkadaşlarımızı da sistemin içine yerleştirerek, 6 ayda 8 ayda yapacağımız hatırlatma eğitimleriyle birlikte, oluşturduğumuz arama-kurtarma parkurunu, yıkmakta olduğumuz kamu binalarını da kendi antrenman alanlarımıza dönüştürerek buradaki gücümüzü diri tutmanın gayreti içinde olacağız" şeklinde konuştu.Eğitimleriyle kendi kadrolarını oluşturduklarını da belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Afetlerin olmasını istemiyoruz ancak eğer ilimizde bir afet olursa jandarma birliklerimiz ilimizin her tarafından durmakta. İlimizde, başka bir ilde afet olursa ya da başka bir ülkede olursa devletimiz uygun görürse orada da bunu icra etmek üzere Tunceli’yi bir arama-kurtarma okulu olarak dizayn etme gayretimiz var" ifadelerini kullandı.