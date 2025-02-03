Malatya’da dedesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Zeynep Bilem, asrın felaketinde apartmanlarının yıkılması ile kardeşi ve babaannesini kaybetti. Depremden dakikalar önce dedesiyle gittiği hastanede hayatta kalan Zeynep Bilem, aradan geçen 2 yıla rağmen acılarının hale çok taze olduğunu belirterek, "Keşke ben evde kalsaydım da kardeşim yaşasaydı" dedi.Asrın felaketinde aradan geçen 2 yıla rağmen acılar hala ilk günkü gibi yüreklerde tazeliğini koruyor. Malatya’da dedesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden ve depreme hastanede yakalan Zeynep Bilem hayatta kalırken apartmanlarının yıkılması sonucu kardeşi ve babaannesini kaybetti. Depremden şans eseri hayatta kalan Zeynep Bilem "Keşke ben evde kalsaydım da kardeşim yaşasaydı" diyerek yaşadığı acıyı unutamadığını söyledi.6 katlı Afan Apartmanı felakette yerle bir oldu, 30 kişi hayata veda etti6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de büyük yıkıma yol açtı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan 6 katlı Afan Apartmanı da bu felakette yerle bir oldu. Apartmanda yaşayan 80’in üzerinde kişiden 30’dan fazlası hayatını kaybetti.Depremden bir saat önce dedesiyle hastaneye gitti, hayatta kaldıO binada yaşayanlardan biri de 25 yaşındaki Zeynep Bilem’di. O gece şans eseri hayatta kalan Bilem, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen yaşadığı acıyı unutamıyor. Depremden bir saat önce dedesinin tansiyonunun yükselmesi nedeniyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Zeynep Bilem, dedesiyle birlikte depreme hastanede yakalandı. Deprem anında kendilerini güçlükle dışarı atan Bilem ve dedesi, büyük bir panik içinde evde kalan babaannesi ve kardeşine ulaşmaya çalıştı ancak telefonlarına cevap alamadı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu o gece umutla bir haber bekleyen genç kadın, bir süre sonra apartmanlarının yıkıldığını öğrenince fenalaşarak baygınlık geçirdi. Hemen enkaz başına koşan Zeynep Bilem ve dedesi, günlerce enkazdan bir umutla iyi bir haber bekledi.Babaannesi ve kardeşi enkazdan sağ çıkamadıArama kurtarma ekipleri enkazdan ses tespit ettiğinde umutlanan Bilem, babaannesi 78 yaşındaki Medibe Bilem’in canlı olarak çıkarılmasını bekledi. Ancak depremden üçüncü gün çıkarılan babaannesinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Babaannesinin bedeninin hâlâ sıcak olduğunu belirten Zeynep Bilem, onun çok kısa süre önce hayatını kaybettiğini söyledi. Depremin beşinci gününde ise kardeşi 17 yaşındaki Erdinç Bilem’in cansız bedenine ulaşıldı. Büyük bir üzüntü yaşayan Zeynep Bilem, yaşadığı bu acıyı unutamadığını ifade ederek, "Keşke o gece ben evde kalsaydım da kardeşim yaşasaydı" diyerek içindeki derin acıyı dile getirdi.Anne ve babasının Arguvan ilçesinde yaşadığını, kendisinin ve kardeşinin eğitimleri nedeniyle Malatya merkezde dedeleriyle birlikte kaldığını anlatan Zeynep Bilem, o gece dedesinin rahatsızlanmasının kendisini hayatta tuttuğunu, ancak sevdiklerini kaybetmenin acısının hiçbir zaman hafiflemediğini söyledi."Onları unutamıyorum, o acıyı her gün yaşıyorum"Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen o günü dün gibi hatırladığını belirten Bilem, "Enkaz başında günlerce bekledik, umutla bir haber bekledim ama olmadı. Onları unutamıyorum. O acıyı her gün yaşıyorum" diye konuştu.6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşırken, Malatya’da binlerce depremzede gibi Zeynep Bilem de kayıplarının acısını yüreğinde taşımaya devam ediyor.