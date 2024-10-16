Malatya’nın Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.Malatya’nın, Kale ilçesinde 10.46’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9. büyüklüğündeki depremde Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik depremde panikleyen özel gereksinimli öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı.O anlar ise kameralara anbean yansıdı.