Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Kozluk Mahallesi’nde bazı kerpiç evlerde hasar oluştu.Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı Kozluk Mahallesi’nde bazı kerpiç evler hasar aldı. Önceki depremlerde ağır hasar görmüş, kullanılmayan iki katlı bir kerpiç evin duvarları çatladı. Deprem sırasında su borularının patladığı, mahallede yaşayan vatandaşların büyük panik yaşadığı bildirildi.Şiddetli sarsıntı nedeniyle mahalle halkı korkuyla evlerini terk ederek kendilerini dışarı attı. Evleri ağır hasar gören bazı vatandaşlar, risk altında bulunan evlerinden eşyalarını çıkartmaya çalıştı. Bölgede ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ederken can kaybı veya ciddi yaralanma rapor edilmedi.Yetkililer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı. Öte yandan mahalleye giden dağlık yolda da deprem nedeniyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.