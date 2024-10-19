Malatya merkezli meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar görürken, hasar gören evden zorlukla dışarı çıkan şahıs, o anları anlattı.Önceki gün Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ’da da şiddetli hissedildi. Depremde Elazığ’da 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar gördü. Hasar alan binalardan biri de Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak’ta bulunan 5 katlı Dağıstan Apartmanı oldu. Apartman, depremin hemen ardından ekipler tarafından tahliye edilerek boşaltıldı. Şeritler çekilen apartmanın girişleri de kapatıldı. Geceyi komşu veya akrabasında geçiren bazı vatandaşlar ise eşyalarını almak için apartmanın önüne geldi. Depreme bina içerisinde yakalanan Şahin Gezen o korku dolu anları anlattı.’’Kendimizi zar zor dışarı attık’’Binanın 3’üncü katında yaşadığını dile getiren Şahin, “İçerdeyken deprem oldu. Yıkılacak zannettik. Düşenler, bayılanlar ve ayağı kırılanlar oldu. Durunca zar zor kendimizi dışarı attık. Vestiyerlerin hepsi düştü. Duvarların hepsi döküldü. Bu binalar eskidir. Elazığ 2020, 20203 ve bunu gördü. Artık bu evlerde ailelerimiz ve komşular yaşayamıyor. Çünkü içerisinde hasar çok oldu ve hep örtüldü, sıva yapıldı, kapatıldı. Şuanda kimse içeride kimse yaşamıyor. Hepsi mühürlendi. Kararı bekliyoruz. Yıkılacak mı yada girişe izin verilecek mi diye kararı bekliyoruz. Şuanda kiralık evlere bakacağız. Dün gece kardeşimin evine gittik. Bu evlerde yaşanılmaz, korkuyoruz ve giremiyoruz. Bazı eşyalarımızı hemen girdim aldım. Zaten kimse giremiyor. Korkudan adımını içeri atamıyor’’ dedi.