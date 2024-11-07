Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatı ile AFAD, JAK, PAK, MEB AKUB ve Munzur Üniversitesi AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, ilçeleri gezerek vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor.Tunceli AFAD, JAK, PAK, MEB AKUB ve Munzur Üniversitesi AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, ilçe ilçe gezerek vatandaşlara teorik ve pratik bilgiler veriyor. Çemişgezek ilçesine giden ekipler, okullar, kamu kurumları, esnaf ve ilçe sakinlerine afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında doğru davranış hareket tarzı, afet farkındalık ve diğer afetler hakkında eğitimler verdi.’’Afetlerde bekleyen değil, afetlerde harekete geçen ol’’Tunceli AFAD Saha Koordinatörü Özgür Aydoğdu, "Tunceli Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatlarıyla ’Afete Hazır İlçe’ çalışmaları çerçevesinde 7 ilçemizde programlar gerçekleştirmekteyiz. Bizler ilçelerimizi gezerken çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik esnaf kalmayacak şekilde bütün esnaflarımızı, okullarımızı, kamu kurum binalarını gezip, afetler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl davranmamız gerektiğini anlattık ve sonrasında tatbikatlar gerçekleştirdik. Böylelikle afet kültürü, afet bilinci kültürü oluşturmuş olacağız. Bu anlamda yine valimizin destekleriyle birlikte ilçelerimizde afet müdahale konteynerleri kurulup, muhtemel afetlerde ilçelerimizde görev yapan gönüllerimizle birlikte ilk sıfırıncı dakikadan itibaren müdahale kapasitesini geliştirmek adına böyle de bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde yürütmeye devam ediyoruz. Valimizin başlatmış olduğu ve mottomuz olarak kabul ettiğimiz ’Afetlerde bekleyen değil, afetlerde harekete geçen ol’ sloganıyla bütün ilçelerimizde bu oluşumu devam ettireceğiz" dedi.’’Herkesi AFAD gönüllülüğüne teşvik ediyoruz’’AFAD gönüllüsü Elif Nisa Şen, "Ben AFAD gönüllüsüyüm. AFAD ekibiyle ve AFAD gönüllüleri ile beraber Çemişgezek ilçesine geldik. Esnaf ve halkla konuştuk. Üç tane okul gezdik, kaymakamlığa uğradık ve afetlerle ilgili eğitimler verdik, tatbikatlar yaptık. Herkesi AFAD gönüllülüğüne de teşvik ediyoruz ve sizleri de AFAD gönüllüsü olmaya çağırıyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar iyi" diye konuştu.Gönüllülerden Leyla Aslan ise, "Ben Tunceli AFAD gönüllüsüyüm. Bu sene gönüllü oldum. Bugün Çemişgezek’te afetlere karşı halkı bilinçlendirdik. Sadece halkı değil, öğrencilerimizi, kamu personellerini, ayrıca birçok kamu çalışanını bilinçlendirdik. Çemişgezek halkımız bu konuda çok bilinçliydi. Biz de ekstra gelip onlara destek olmaya çalıştık. Herkes birer AFAD gönüllüsü olabilir. Aslında hepimiz birer gönüllüyüz. Kapı kapı gezdik, vatandaşlarımızı kapı kapı bilinçlendirdik. Depremde neler yapılır, neler yapılmaz, deprem çantasına ne girer. Etkili bir çalışma oldu’’ şeklinde konuştu.AFAD gönüllüsü Zeynep Ergin, "Bugün Tunceli AFAD personeliyle beraber Tunceli’nin ilçesi olan Çemişgezek’e geldik. Okullar başta olmak üzere birçok kuruma uğradık ve belirli tatbikatlar ve eğitimler vererek çok güzel bilgiler edindik, bilgiler verildik. Bu çerçevede kapı kapı gezerek vatandaşları bilinçlendirdik. Çok güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum’’ dedi.