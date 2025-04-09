Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) kurulan Deprem Teknolojileri Enstitüsü, bilim yolculuğunun ilk adımını atarak, binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydını gerçekleştirdi. Bu veri, enstitünün çalışmalarının somut bir başlangıcı olarak tarihe geçti.Kaydedilen sismik verinin görseli özel bir çerçeve ile şekillendirilerek, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e takdim edildi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Deprem Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Doç. Dr. Eren Pamuk, Dr. Seçkin Özgür Çitak, Dr. Metin Kahraman, Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Dr. Mehmet Safa Arslan, Dr. Fahriye Akar ve Enstitü Sekreteri Şükrü Kemer katıldı.Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyarette, Deprem Teknolojileri Enstitüsünün ilk sismik kaydını gerçekleştirmesinin ülkenin deprem yönetimi ve sismik güvenliği konusunda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Rektör Levent, "Enstitümüz, bilim ve teknoloji alanında ulusal bağımsızlığımızı hedefleyerek afetlere daha hazırlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalara devam edecektir. Hep birlikte, bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi geliştirerek, toplumumuzu daha güvende tutma yolunda üstümüze düşen sorumluluğu alacağız" ifadelerini kullandı.Deprem Teknolojileri Enstitüsü Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, "Ülkemizde depreme dayanıklı yapılaşmanın ilk adımı, toprakların depremselliğinin incelenmesi ve olası sismik yüklerin tespit edilmesidir. Enstitümüz, hem Türkiye’deki depremleri izleyip değerlendirecek, hem yerel zemin incelemeleri yapar bu alanda her türlü yeni teknolojiyi geliştirmek üzere 26 Temmuz 2022 tarihinde, 5867 sayılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuştur. Yer Bilimleri Mühendisliği ve Deprem Mühendisliği alanlarına katkı sunacaktır." dedi.