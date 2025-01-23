Deprem bölgesi Malatya’da inşa çalışmaları sürüyor. Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde 2 ay önce yapımına başlanan 60 çelik konstrüksiyonlu konutun yapımında ise sona yaklaşıldı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da inşa çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 19 bin 800 dolayında konutun teslim edildiği kentte ay sonunda bu sayının 27 bine ulaşması beklenirken Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi’nde 2 ay önce yapımına başlanan 60 çelik konstrüksiyonlu konutta ise sona yaklaşıldı.Yeni bir yaşam alanı inşa edildiDepremlerde 60’ın üzerinde yapının hasar aldığı Keklikpınarı Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce yapımına başlanılan çelik konstrüksiyonlu konutlarda sona yaklaşıldığını kaydeden Mahalle Muhtarı Cengiz Savun başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ettiklerini söyledi.“Konutları bir an önce teslim etmek için gayret gösteriyoruz"Şantiye sorumlularından Fatih Ulutaş ise bölgeye 60 konutun inşa edildiğini aktararak çalışmaları kısa sürede tamamlayarak teslimatları bir an önce gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.