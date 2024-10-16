Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Elazığ’da ise deprem anı ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde sarsıntıya ofis ortamında yakalanan bir vatandaşın yaşadığı panik ve balkondan atlamaya çalıştığı an saniye saniye kaydedildi.Öte yandan, Elazığ’da 27 kişi deprem paniğiyle binalardan atlayarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Elazığ Valisi Numaran Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaralıları ziyaret etti.