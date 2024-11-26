Malatya’nın Darende ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelesine ara vermeden devam ederken, bazı vatandaşlar ise kendi sokaklarını traktörleri ile temizleyerek ekiplere yardımcı oldu.Darende ilçesinin Balaban Gökderen Küme Evleri’nde yaşayan Murat Özdemir, Osman Özdemir ve İsmail Özdemir kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle içi yollarını kendi traktörleriyle açarak, örnek bir dayanışma gösterdi. Belediye ekipleri ana yolları açmak için yoğun mesai harcarken 3 kuzen mahalle içindeki ara yolları temizlemek için kollarını sıvadı."Devletimiz güçlü bir devlet ama hava şartları ağır olunca her şeyi devletten beklememeliyiz" diyen kuzenler zorlu kış koşullarında vatandaşların birbirine destek olmasının önemine dikkat çekti. Mahalle sakinleri, özverili çalışma sonucu yollarının yeniden açılmasından dolayı 3 kuzene teşekkürlerini iletti.