Darende’de tasavvuf musiki konseri Malatya’nın Darende ilçesinde Hulusi Efendi Vakfı tarafından tasavvuf musiki konseri düzenlendi. 06-08-2024 10:51 Güncelleme : 06-08-2024 10:51 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Erzurum’da bitmeyen bir gelenek Atma köyünde Kültür Evi açılışı gerçekleştirildi Müzisyen Umut Gündüz eşiyle birlikte Varto’da üç dilli konserini verdi Atık malzemeler öğrencilerin elinde sanata dönüştü Vali Hatipoğlu, Harput Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi Çok Okunanlar 1 Elazığspor, Alper Potuk’u da bitirmek üzere 2 Elazığ’da şok uygulaması 3 Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı 4 Kerim Frei, Elazığspor’da 5 Milletvekili Çalkın, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi