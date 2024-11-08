Malatya’nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Esenbey Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere bölgede seyir halinde olan 34 RYR 08 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen 44 EA 097 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Şener Ş. (49) ile Nurullah E. (24) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.