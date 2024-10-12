Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık (DİB) Müşaviri Belgin Konarılı Darende’de İslam’ın kadına verdiği önem anlattı.
İlçe merkezinde bulunan Zaimoğlu Çarşı Cami’nde gerçekleşen programa vatandaşları yoğun katılım gösterirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık (DİB) Müşaviri Belgin Konarılı Darende’de İslam’ın kadına verdiği önem anlattı.
Programa DİB Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı’nın yanı sıra, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, İl ADRB Koordinatörü aynı zamanda Yeşilyurt İlçe Vaizi Betül Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.