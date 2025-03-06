Malatya’nın Darende Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda Ramazan ayına özel etkinlik yapıldı.Darende Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda Ramazan ayını özel etkinlikler yapıldı. Okulun Minik Mehteran Takımı, Ramazan boyunca ezberledikleri manileri seslendirerek öğrencilere ve öğretmenlere unutulmaz anlar yaşattı. Okulda Ramazan’ın manevi havasını yansıtan özel bir Ramazan köşesi de oluşturuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan bu köşe, ziyaretçilere Ramazan ayının anlamını ve önemini hatırlatıyor. Okuldaki diğer bir etkinlikte ise geleneksel Türk gölge oyunlarından olan Hacivat ve Karagöz gösterileri sunuldu.Öğrenciler, bu gösterilerle hem eğleniyor hem de geleneksel kültürü öğrenme fırsatı buluyor.