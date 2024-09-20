Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan TOKİ Konutlarında yaklaşık 20 gündür suların akmadığını iddia eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ’yi konuya duyarsız kaldığını söylediler.Darende ilçesinde bulunan 2. Etap TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar sularının uzun zamandır akmaması nedeniyle seslerini duyurmak için biraraya geldiler. Site bahçesinde toplanan vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)’nin sorunlarına kulak kapadığını belirterek duruma tepki gösterdiler.Yaklaşık 20 gündür susuz olduklarını ifade eden site sakinleri, 300 konutta yaşayan bin 500 vatandaşın mağdur edildiğini söylediler.Vatandaşlar daha sonra Darende Belediyesi önüne giderek burada Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan ile de görüştüler. Vatandaşların tepkisi üzerine MASKİ yetkilileri sorunun çözümü için girişimlere başlasa da şuana kadar su sorununun çözülmemesi ise tepkilere neden oldu.