Malatya’nın Darende ilçesi, 11 Nisan gecesi etkili olan şiddetli zirai don nedeniyle tarımsal felaketi yaşayan ilçelerden biri oldu. Hava sıcaklıklarının-15 dereceye kadar düştüğü bölgede, başta kayısı olmak üzere tüm meyve bahçeleri ağır hasar gördü.Malatya’da 11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece yaşanan şiddetli zirai don tarımsal alanlarda ciddi kayba neden oldu. Kent genelinde yaşanan zirai don olayı, meyve bahçeleri, sebze tarlaları ve bağlarda büyük çaplı zarara neden oldu. Türkiye’nin kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da yaşanan kayıp, sadece tarımsal üretimi değil, binlerce ailenin geçimini ve bölge ekonomisini doğrudan etkiliyor.Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sadece ürün kaybı değil, bir halkın geleceğinin, çocuklarının eğitim masraflarının, borçlarını ödeyemeyen üreticilerin umutlarının yok olmasıdır" ifadelerini kullandı.Karaca, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ancak ilk incelemelere göre bu yılki rekoltenin büyük ölçüde yok olduğunu belirtti. Karaca, yaşanan felaketin ardından devletin acil olarak devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Malatya’nın ’Afet Bölgesi’ ilan edilmesi. Zarar gören üreticilerin maddi kayıplarının devlet tarafından karşılanması. Resmi kurumlara olan borçların faizsiz ertelenmesi. Tarım sigortası sisteminin yeniden yapılandırılarak tüm üreticiler için erişilebilir ve teşvik edici hale getirilmesi" taleplerinde bulundu."Tarım sadece toprağa tohum atmak değil, gıda güvenliğimizin, ihracat gelirimizin ve kırsal kalkınmamızın teminatıdır." diyen Karaca, üreticilerin ayakta kalabilmesi için devletin desteğinin şart olduğunu vurguladı.Karaca, açıklamasını "Biz çiftçiler işimizin başındayız, ancak bu yük artık tek başına taşınamaz. Halkımızı ve yetkilileri sesimize kulak vermeye çağırıyoruz" sözleriyle tamamladı.