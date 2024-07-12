Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden olan Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor.Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, muhteşem manzarası ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Balık Gölü, manzarasının yanı sıra tükettiği enerjiden dolayı da adından söz ettiriyor. Göl etrafında Iğdırlı işletmeci tarafından kurulan restoran ve taş bungalov evler elektriklerini yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Restoran üzerine kurulu olan güneş panelleri sayesinde işletme kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor.İşletmecilerden Rubaz Demir, elektrik dağıtım şirketinden elektrik istediklerinde yaklaşık olarak bir buçuk milyon gibi bir hesap çıkarttıklarını belirterek, "Burası Iğdır ile Ağrı arasında yer alan Balık Gölü. Vatandaşlar hafta sonları buraya zaman geçirmeye geliyor. 3 yıl önce burayı açtık. Burada elektriğimiz yoktu. Şirkete başvurduk, bize yaklaşık olarak bir buçuk milyon gibi bir maliyet çıkardı. Bu maliyete gücümüz yetmedi, biz de kendi gücümüz ile güneş panellerini kurduk. Yukarıda da 11 bungalov evimiz var. Onların da bütün elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz" dedi.Ailesi birlikte Balık Gölü’ne ziyarete geldiğini söyleyen Erdal Karakaş ise güneş panellerini görünce şaşırdığını söyleyerek, "Biz buraya yiyecek, içecek getirdiğimiz zaman ısınır diye düşünüyorduk. Elektrik olmadığını düşünüyorduk. Daha sonra burada soğutucuların olduğunu gördük. Paneller sayesinde elektrik ihtiyacı giderilmiş. Bundan çok mutlu olduk" dedi.Erzurum, Erzincan, Kars, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı gibi çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan tesis yenilenebilir enerji sistemiyle de benzer tesislere örnek oldu.