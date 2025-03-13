AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, 1916 yılında Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan Karçınbaşı mevkiinde şehit edilen 387 askerin mezarı için çalışma başlatıldığını belirterek, Çanakkale’de bulunan anıtın burada da yapılmasını talep etti.Başkan Köstekçi, 1916 yılında Çanakkale Cephesi’nin kapanmasının ardından Bitlis’i Rus ve Ermeni çetelerine karşı savunmak için gelen bir tabur askerin Karçınbaşı mevkiinde şehit edildiğini ifade etti. Köstekçi, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini ve Cumhurbaşkanının talimatıyla sürecin hızlandığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının harekete geçtiğini söyledi. Köstekçi, "Bu kapsamda, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlıkları yetkilileri bir araya gelerek Bitlis Valiliği ile irtibata geçti ve konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. Komisyonda yer alan uzmanlar, alanda detaylı çalışmalarına başlayacak" dedi.AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, araştırmacı yazar Mehmet Törehan Serdar’ın da uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu dosya üzerinde durulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Önce toplu mezar iddiası değerlendirilecek daha sonra niyetimiz odur ki ve bu iddia açığa çıktıktan sonra şehitlerimizin kimliklerinin tespit edilmesi ve burada bir anıt yapılmasıdır. Şu an Bitlislilerin uzun zamandır hayalini kurduğu ve burada çok önemli şehitlerimizin bulunduğu bu alanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlandığının mutluluğunu yaşamaktayız. Buradaki alan herkeste bilir ki 387 şehidimizin bulunduğu çok önemli bir alan. 1916 yılında Çanakkale Anadolu’nun batı kapısı. Yani Anadolu’yu ele geçirmenin iki yolu vardı. Ya batı kapısı olan Çanakkale’den girilecekti ya da doğu kapısı olan Ahlat, Malazgirt ve Bitlis kapısında girilecekti. Çanakkale’den Anadolu’yu fethedemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri Anadolu’yu Bitlis üzerinden ele geçirmeye çalışmışlardır. İddiaya göre Çanakkale cephesi kapandıktan sonra bir tabur asker Ruslara karşı Bitlis’i savunmak için gönderilmiştir. Buraya gönderilen askerler burada konuşlanmış ve vatanı ve Bitlis’i savunmak üzere hazır vaziyette beklemişlerdir. Yine iddiaya göre Ermeni çetelerinin desteği ile Kömüs Mahallesi’nin arka tarafından gelmek suretiyle burada bulunan bir tabur asker kıstırılmış ve ne yazık ki 387 askerin tamamı burada şehit edilmiştir. Burada şehit edilen askerlerin iddiaya göre çok önemli bir kısmı ilk önce Çanakkale’yi savunmak için daha sonra Bitlis’i savunmak için İslam coğrafyasının birçok yerinden gelen gönüllü askerlerdi. Bu konu geçtiğimiz günlerde il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş ve Cumhurbaşkanımız da hemen talimatı vermiştir. Talimat üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız harekete geçmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Valiliğimize bir talimat verilmiştir. Talimat üzerine burayla ilgili bir komisyon kurulmuştur. Bundan öncede burayla ilgili bir çalışma söz konusuydu ancak talimatlar üzerine yine çalışmalar başlatıldı. Bu çalışma kapsamında alanın yeri belirlenmiş ayrıca sayısal değer anlamında da pafta yeri de belirlenmiştir. Bu alanda gerekli çalışmalar yapılmış fakat yeterli çalışma olmadığı için ve alan karla kaplı olduğu için toplu mezar iddiası henüz açıklanamamıştır. Ancak karlar yerden kalktıktan sonra valiliğimizin de kurduğu komisyonda görev alacak gerek Milli Savunma Bakanlığından gerek üniversiteden gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığından ve bu alanda uzman hocaların da katılımıyla kurulacak olan komisyon burada gerekli incelemeleri yapacak. Mehmet Törehan Serdar hocamızın da uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu dosya üzerinde durularak çalışmalara başlanacak. Önce toplu mezar iddiası değerlendirilecek daha sonra niyetimiz odur ki ve bu iddia açığa çıktıktan sonra şehitlerimizin kimliklerinin tespit edilmesi ve burada bir anıt yapılmasıdır" dedi."Yapılacak olan anıtın Anadolu’nun batı kapısı olan Çanakkale Şehitliğindeki anıtın benzerinin burada yapılması talebimizdir" diyen Köstekçi, "Çünkü batı kapısında vatan savunulmuş ardından doğu kapısına gelinmiştir ve doğu kapısında da burada birçok askerimiz şehit olmuş ve burada da vatan savunulmuştur. O yüzden Çanakkale’de bulunan anıtın Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan Karçınbaşı mevkiinde yapılması en önemli arzumuzdur. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın çok önemli destekleri söz konusudur. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konuya hassasiyetle eğilmektedir. Bitlis Valiliğimiz çok ciddi çalışmalar içerisindedir. Yine iddiaya göre söz konusu alanda bir mezarla ilgili çalışma yapılmış ve o mezarda çıkan şahsın Kudüslü bir Müslüman olduğu iddia edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın neden ‘Kudüs davası bizim davamızdır’ dediğinin kanıtıdır. Kudüslü Müslüman önce Çanakkale’de ardından da Bitlis’te vatanını savunmuştur" diye konuştu.