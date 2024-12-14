Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılmak üzere Erzurum’a geldi.Erzurum Havalimanında vali, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı ile parti yöneticilerince karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan otobüs ile il kongresinin yapılacağı Buz Hokeyi Salonu’na hareket etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kent merkezine girişinde atlı cirit ekipleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyuna eşlik eden atlı cirit ekiplerini selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah boyunca yol kenarında ve kavşaklarda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hediyeler verdi.