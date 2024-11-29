Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde restorasyon tamamlanan taş evlerin açılış törenine katıldı.Hakkari Valiliği, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) işbirlikleri ile 1’inci etabının restorasyonu tamamlanan Çukurca Tarihi Taş Evleri’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Vali Çelik, "İnsanı tanımlarken karakteristik özellikler olduğu gibi kentleri tanımlarken de bazı değerler ve karakteristik özellikler vardır. Taş Evler de; Çukurca’yı tanımlamak için mükemmele yakın, onun geçmiş ruhunu yansıtan temel karakteristik yapılar. Bunların restore edilmesi, ayağa kaldırılması, emek sarf edilmesi de çok değerli. Çukurca tarihi taş evlerinin birinci etabının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci etabın da en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.Tören sonrasında Vali Çelik ve beraberindeki heyet; Çukurca tarihi taş evleri bünyesinde yer alan butik otel, Gençlik ve Kültür Evi, Çukurca Müzesi ve Dengbej Evi’ni ziyaret etti.