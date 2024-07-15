Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu.Tarihi Emirşaban Camii’nde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir program düzenlendi. Mevlid-i Şerif’in okunması ile başlayan program Asri Mezarlığı’ndaki şehitlerin kabristanları ziyaret edilmesi ve duaların okunması ile sona erdi.Düzenlenen programa; Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Attila Dündar, Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe protokolü, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.