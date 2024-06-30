Elazığ’da yıllardır dövüş sanatlarıyla uğraşan milli antrenör ve hakem Fethi Oruç, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek için Keban ilçesinde kurduğu kulüpte, miniklere yaklaşık 30 yıldır ücretsiz eğitim veriyor.Elazığ’ın Keban ilçesinde yaşayan ve yıllardır dövüş sanatlarıyla uğraşan milli antrenör ve hakem Fethi Oruç (51), Keban Fırat Kültür Spor Kulübü’nü kurdu. Aynı zamanda 3 dövüş sanatının il temsilcisi olan Oruç, spordan ve eğitimden hiç vazgeçmedi. Kendi imkanları ile spor salonu oluşturan Oruç, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmesi için 30 yıldır ücretsiz eğitim veriyor. Bu süre zarfında 14 öğrencisini milli takıma gönderen ve 400’den fazla öğrencisini ise güvenlik güçlerine kazandıran Oruç, çalışmalarına devam ediyor."Amacımız çocukları sporla tanıştırmak"Yaklaşık 30 yıldır Keban ilçesinde dövüş sanatlarıyla ilgili kulüp çalıştırdığını belirten Fethi Oruç, "Amacımız ilçemizin sokaklarında ve kahvehanelerinde bulunan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunun yanında yaklaşık 400 tane sporcumuzu kolluk güçlerine kazandırdık. Hepsi bizim salondan geçtiler. 12 tane milli sporcu yetiştirdik. Burada sadece bir branşla sınırlı kalmadık. İlk göz ağrımız tekvando ile başladık. Sporculuk hayatımız bittikten sonra kendimizi antrenörlüğe ve çocuklara adadık. Bütün çocukları önemsiyoruz. Amacımız onları sokaklardan alarak sporla tanıştırmaktır. Bu çocuklarımız ileride vatanına, ülkesine ve bayrağına sahip çıkacaklardır. Bu anlamda burada gönüllü olarak antrenörlük yapıyorum. Salonun ve kulübün bütün ihtiyaçlarını gönüllü olarak üstleniyorum. Buraya gelen öğrencilerin lisans ücretlerini dahi kendimiz karşılıyoruz. Spor yöntemi ile gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır" dedi."Boş vakitlerimizi sporla dolduruyoruz"Burada kendilerini savunmayı öğrendiğini aktaran sporculardan Habip Keramer, "Herhangi bir tehlike altında kendimizi savunuyoruz. Bunun yanında sağlığımızı da koruyoruz. Bedensel olarak kendimizi burada geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Maçlara hazırlandıklarını dile getiren bir diğer sporcu Gülsima Ökke, "Kendimizi geleceğe karşı eğitiyoruz. İleride bizde hoca olabiliriz. Boş vakitlerimizde spor yapıyoruz. Boş vakitlerimizi televizyon veya kötü alışkanlıklara değil de spora ayırıyoruz. Yaptığımız sporla kendimizi de geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.