Erzincan’da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 13 Şubat İlkokulu ve Binali Yıldırım Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.Planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ekiplerce "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği" konularında öğretmen ve öğrencilere bilgi aktarıldı.Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.