Erzurum İl Müftülüğü "İyilik Haftası" münasebetiyle, hastanede tedavi gören çocuklara iyilik ziyareti gerçekleştirildi.İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları, Erzurum Üniversite Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören gençleri ziyaret ederek "Bayram Kesesi" hediye etti.Hastalara iyilik eli uzatmanın tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Müftü Yardımcısı Dr. Erdoğan, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hastanelerimizde tedavi gören yavrularımıza moral olması amacıyla hem ziyaret edelim hem de hazırladığımız hediyeleri takdim edelim dedik. Çocuklarımız ve aileleri bizlere teveccüh gösterdiler. Malumunuz hem Ramazan ayını hem de iyilik haftasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle hastanelerde tedavi gören küçük -büyük bütün hastalarımıza Yüce Allah’tan acil şifalar diliyor, hastane çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. " dedi.