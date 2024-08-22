Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum’da çocukların kültür varlıklarına sahip çıkmaları ve tarihi eser kaçakçılığı konusunda farkındalık oluşması adına atölye çalışması düzenledi.Erzurum Müzesi’nde “Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi” kapsamında çocuklar önce müze gezisi yaptılar. Daha sonra oluşturulan atölyeye geçen çocuklara burada bilgilendirmeler yapıldı, farklı etkinliklerle kültürel mirasa dair sunumlar gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürlüğü Arkeoloğu Meral Özdemir, “Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi” çerçevesinde ülkemizde yaşanan kültür varlığı kaçakçılığının, kültür varlığı tahribatının ve kültür varlığı bulmak amacıyla yapılan kaçak kazı olaylarının önüne geçebilmek için toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.“Kaçakçılıkla mücadelede eğitim önemli”Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının 2020 yılında şube müdürlüğü düzeyinden daire başkanlığı seviyesine çıkartılmasıyla çalışmaların ülke geneline yaygınlaştırıldığını anlatan Özdemir, “Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkemiz genelinde eğitim ihtiyaçları belirlenerek hedef kitleye uygun içerikte eğitim materyalleri hazırlamaktayız. Çocuklar, yetişkinler, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında görev yapan personel gibi farklı birçok hedef kitle için çalışmalar yürütmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eğitimlerini uluslararasında programlı bir şekilde uygulayan tek ülke konumundayız. Eğitimler sonucunda olumlu dönüşler alıyoruz. Kültür Koruyucuları Projesi’ni uygulamaya koyduk. Bu projeyle çocukların kültürel mirasına sahip çıkan, kültür varlıklarını koruyan bireyler olarak ’kültür koruyucusu’ olmaları hedeflenmektedir. Eğitime katılan her çocuğun geçmişte yaşayan uygarlıklarla bağ kurması, kültür varlıklarının günümüze katkılarını, önemini anlaması ve çocuklarda sahiplenme, koruma bilincinin oluşması amaçlanmaktadır” dedi.“Çocukları bilinçlendirerek tarihimize sahip çıkacağız”Erzurum Müzesi Arkeologu Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ise, atölyede çocuklara tarihi eserleri nasıl tanıyacaklarını ve kaçakçılıkla ilgili bilgiler anlattıklarını belirterek, “Toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle çocuklarda kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkılması noktasında bilinçlenmenin olması çok önemli. Kültür Koruyucuları Projesi’yle geleceğimizin büyüklerinde bu anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.