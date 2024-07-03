Türkiye’nin farklı illerindeki dağların zirvelerine tırmanışlar gerçekleştiren dağcı Bülent Balcı, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Kırklar dağı ve Baliyurdu tepesine tırmanarak zirveye Türk bayrağı dikti.Çocukluk yılları Çemişgezek ilçesinde geçen, aslen de Çemişgezekli olan dağcılık antrenörü Bülent Balcı, Kırklar dağının 2 bin 710 rakımlı zirvesi ile aynı gün dağın en yüksek zirvesi olan 2 bin 950 rakımlı Baliyurdu tepesine tek başına tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılık antrenörü Bülent Balcı, bin 800 rakımdan başlattığı tırmanışını, toplamda 34 kilometrelik yürüyüş ve bin 550 metre irtifayla iki zirveli olarak tamamladı.Çemişgezek ilçe merkezinden görünen zirveye Türk bayrağını diken ve zirve kayıt defteri bırakan dağcı Bülent Balcı’nın faaliyeti yaklaşık 15 saat sürdü. Çocukluk yıllarında uzaktan karlı, güzel ve heybetli gördüğü Kırklar dağına tırmanmayı hayal ettiğini belirten Balcı, "Çemişgezek benim çocukluğumun geçtiği memleketim. Çemişgezek ilçe merkezinde her baktığımda, karlı ve heybetli görüntüsüyle beni etkileyen Kırklar dağına çıkmayı hep hayal etmişimdir. Bu hayalimi gerçekleştirmek ancak 58 yaşımda mümkün oldu. Terörden temizlenen dağlarımızda olmak paha biçilemez bir değer. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.