Elazığ’da 15 yaşındaki sürücü kullandığı transitle, bir iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken iş yerinin cam ve çerçeveleri de aşağı indi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Kırklar Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki sürücünün kullandığı transit, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı iş yerine girdi. Kazada, iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan bir kişinin kazayı fark edince son anda kurtulduğu ve panikle kaçtığı görüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.