Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından büyük yıkımların yaşandığı Yeşilyurt’taki Çırmıhtı ile Gündüzbey bölgelerinin aslına uygun yeniden inşası ve yöreye özgün mimarisi ile depreme dayanıklı yapıların yapılması için hazırlanan proje taslağının tamamlandığı söyledi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır tahribata uğrayan Yeşilyurt’taki Gündüzbey mahallesi ve tarihi tescilli yapıların fazla olduğu Çırmıhtı bölgesindeki yerleşim alanları, özlenen o eski günlerine yeniden kavuşuyor. Eski merkezlerin prestij konsept ile inşa edilmesi konusundaki hassasiyeti ön plana çıkarılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Çırmıhtı ve Gündüzbey’ projesinin taslağı tamamlandı. Projenin, Yeşilyurt için büyük öneme sahip olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çırmıktı ve Gündüzbey’in kısa sürede hayata geçirilecek projeyle hak ettiği değere yeniden kavuşacağının altını çizdi.“2 projemiz çıktı, 3 projemizi de bekliyoruz”Çırmıhtı bölgesinde toplamda 450 bin 613 metrekare, Gündüzbey mahallesinde ise 336 bin 793 metrekarelik alanın proje çizimlerinin tamamlandığını belirten Geçit, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uhdesinde TOKİ ve Emlak Konut eliyle gerçekleştirileceğini belirtti.Bakan Murat Kurum’ın Malatya ziyareti sırasında bölgeyle alakalı sunum gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Geçit, “Bakanımızda bu bölgeyle alakalı son değerlendirmelerin yapılarak, projeye hızlı bir şekilde başlanılması talimatlarını vermişlerdi. İlk olarak Çırmıktı ve Gündüzbey’in projeleri çıktı. Konak, Yakınca ve Bostanbaşı bölgelerinin de projenin devamı olarak yenilenmesi için Bakanlık nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.“Bölgenin turizm potansiyelini yeniden hareketlendireceğiz”Yeşilyurt ilçesi tarihi ve kültürel yapısına uygun inşa etmek istediklerini belirten Başkan Geçit, “Özellikle Çırmıktı ile Gündüzbey mahallelerimiz Yeşilyurt’umuzun tarihi ve kültürel değerlerini en fazla öne çıkaran yerleşkelerimizden, bizlerde bu bilinçle hareket ederek, bu bölgelerimizdeki inşa süreçleri geçmişin izlerinden, aslına sadık bir şekilde sürdüreceğiz. Turistik anlamda da çok fazla turiste kapılarını açan bu bölgelerimizi, deprem öncesinde olduğundan daha güzel, tarihi yapısını daha da fazla gösteren, kültürel yapısını daha da fazla gözler önüne seren modern mimarisiyle bölgenin turizm potansiyelini yeniden hareketlendireceğiz" ifadelerini kullandı.“Tarihi dokuyu koruyacağız”Çırmıhtı bölgesinde yapılacak olan çalışmalarla alakalı bilgiler de veren Başkan Geçit, “Çırmıktı’nın sokak sağlıklaştırması projesi kapsamında ele alınan Geleneksel Çırmıktı Evlerimizi tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa edecek ve görenlere o eski otantik görünümü tekrardan daha modern bir şekilde sunacağız. Tarihi kent dokusunu bozmadan, saat kulesinin konumlandığı noktandan eski alanı genişleterek, meydan çevresinde etkileşimi arttırmayı hedeflemekteyiz. Bunun yanında vatandaşlarımızın açık alanlarda yemek yiyebileceği uygun alanlar da oluşturacağız. Aynı zamanda meydanı tanımlayan ticari aks üzerindeki yerleşim sayesinde, Lezzet Caddemizi meydanla birleştirerek, yayalaştıracağız. Bu bölgede yer alan Adıyaman ve Uğurlu Caddelerimizin yayalaştırılmasıyla da tarihi kent dokumuzu korumayı hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.Gündüzbey Mahallesinde yapılacak olan çalışmalarla alakalı da bilgiler veren Başkan Geçit, burada araç sirkülasyonunu kanalın kuzeyinden gerçekleştirilerek kanal çevresi yaşam alanlarının tarihi yapılarla birleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti. Kanal boyunca bölgedeki insanların bir araya gelebileceği ve sosyalleşebileceği alanları oluşturarak, bölgeyi vatandaşların hizmetini sunacaklarını belirten Geçit, “Kanal çevresinin ve ticari birimlerin tanımladığı alanın yayalaştırılması ve eski dokunun korunması üzerine kanalın kuzeyinde konumlanan yerleşime açık olan gelişme konut alanlarını, Gündüzbey’in geçmiş sivil mimari özelliklerini ve doğal özelliklerini göz ardı etmeyen az katı, müstakil ve bahçeli olmasını sağlayarak, kentin dokusuna uygun bir mimari yapıyla projeyi hayata geçireceğiz. Projeye dâhil edilen bölgelerin master plan ve koruma amaçlı imar planları tamamlandı, proje etaplar halinde ilerleyecek. Çırmıhtı ve Gündüzbey’de ki turistik alanlar, meydanlar ve konut alanları ayrıştırılarak detaylı bir çalışma yapıldı. Beş veya altı tip konut projesi yapılacak, tarihi tescilli yapıların yanındaki evlerin tasarımları tarihi konakların formatına uygun olarak yapılacak. Projemizde emeği geçen başta Murat Kurum bakanımıza, Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.