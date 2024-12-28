Elazığ’a 13 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj Gölü, kar yağışıyla beyaza büründü. Havadan görüntülenen göl ve çevresinde, kış mevsiminin etkisiyle eşsiz bir görünüm oluştu.Elazığ’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Cip Baraj Gölü’nde farklı bir atmosfer oluşturdu. Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan göl, çevresindeki mesire alanıyla birlikte kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında bölge halkı için bir dinlenme alanı olan Cip Baraj Gölü, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte bölgenin dron ile yapılan çekimlerinde göl ve çevresindeki alanlar görüntülendi. Çevresinde bulunan seyir terasları ve mesire alanlarıyla her mevsim farklı bir kullanım imkanı sunan Cip Baraj Gölü, kar yağışı sonrası adeta bir kartpostal havası oluşturdu.Kışın eşsiz güzelliğini yansıtan Cip Baraj Gölü ve Mesire Alanı, doğal dokusu ve sakinliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.