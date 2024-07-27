Erzurum’da cinayet şüphelisi olarak aranan şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonla, Erzurum’un Palandöken ilçesinde 08 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 1 şahsın “Kasten Öldürme” olayının şüphelisi olarak aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.