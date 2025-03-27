Çimentaş Elazığ fabrikası, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla her yıl düzenlediği geleneksel iftar programını bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.Çimentaş’ın tüm çalışanlarını aynı sofrada buluşturan bu anlamlı etkinlik, şirketin birlik ve dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Çimentaş yetkilileri, Ramazan ayının manevi değerine vurgu yaparak, çalışanların şirket için taşıdığı önemin altını çizdi. Yetkililer, "Çimentaş olarak, aynı sofrayı paylaşmanın ve bir arada olmanın kıymetini biliyoruz. Çalışanlarımız en büyük değerimiz; onların emeğiyle birlikte büyüyor ve gelişiyoruz. Hep birlikte daha nice Ramazanlara ulaşmayı diliyoruz’’ dedi.Programın sonunda çalışanlar, bu özel akşamda bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşırken, iftar sofralarının sıcaklığını ve dayanışma ruhunu bir kez daha hissetti. Çimentaş, tüm fabrikalarında her yıl düzenlediği bu geleneksel iftar programlarıyla çalışanlarını bir araya getirmeye ve birlik ruhunu yaşatmaya devam edecek.