Çıldır’da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Çıldır Anaokulunda Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında okul bahçesinde İlçe Emniyet Amiri ve ekibinin katılım ve destekleriyle minik öğrencilere eğitim verildi. Anlatımları ilgiyle dinleyen öğrenciler haftanın anlam ve önemini kavradılar. Drama ve oyunlarla etkinliğe katılan öğrenciler gelen hediyelerle çok mutlu oldular. Çıldır Milli Eğitimi Müdürü Gürbüz Yıldız trafik eğitimi ile ilgili olarak ,’’Bu etkinlikte bizden desteğini esirgemeyen İlçe Emniyet Amirimiz aynı zamanda velimiz Halit KARAHAN başta olmak üzere polis memurlarımıza, okul Müdürümüz ve öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.