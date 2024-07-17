15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çıldır’da büyük bir coşkuyla kutlandı.19.00’da Demokrasi Yürüyüşü başladı ve 20.00’de Çıldır Kültür Merkezi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salon programı icra edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin sunulması, İlçe Kaymakamı Sayın Muhammed Enes İpek’in günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ve akabinde 15 Temmuz sinevizyon gösterimleri; ‘’Nasıl Unutulur Ki 15 Temmuz’’ ve ‘’ Bayrak’’ şiirlerinin okunması, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Devran YILMAZ tarafından hazırlanan ‘’Bir Yiğidin Şehadeti’’ tiyatrosu ve ‘’Otuz Kuş Oratoryosu’’nun sahnelenmesi ayrıca 21.00’de Çıldır Belediyesi tarafından ikramların sunulması ve demokrasi nöbetiyle devam eden ilçe programı 00.13’te salaların okunmasıyla sona erdi.İlçe Kaymakamı M.Enes İPEK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında ve Şube Müdürü Atilla Arabacı koordinesinde gerçekleştirilen programda emeği geçen ÇAİHL Okul Müdürü Korhan Karakaya’ya, Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO Okul YBO Müdürü Serhat F. Dursun’a, ÇPAL Müdür Başyardımcısı Tayfun Kaya ve ÇHEM Müdür Yardımcısı Caner Senem’e teşekkür etti..‘’O karanlık geceyi aydınlık sabahla buluşturanlara selam olsun!’’