Çıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı sene sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.Çıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan açılışa Çıldır Halk Eğitim Müdürü, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü ve kursiyerler katıldı. Serginin açılışının ardından konuşma yapan Çıldır Halk Eğitim Müdürü Caner Senem "2024-2025 Eğitim-öğretim yılı çerçevesinde açmış olduğumuz kurslarımız neticesinde kursiyerimizin emekleriyle yaptıkları işleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de destekleri ile ilçe merkez ve köylerimizde açmış olduğumuz kurslarımızda kursiyerlerimiz son derece başarılı işlere imza attılar. İlçe Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ederken, son derece başarılı işler yapan kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum" dedi.Sergi sonunda kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, aşıkların söylediği türküler eşliğinde misafirlere ikram edildi.